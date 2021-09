Novi Afganistan: v učilnicah z zaveso ločili ženske in moške študente #video

Izobrazba pod talibanskimi pravili je videti precej drugače, kot so je bili v Afganistanu vajeni v zadnjih dveh desetletjih. Nove fotografije prikazujejo vrnitev v devetdeseta leta, ko je bilo zatiranje žensk vseprisotno. Zavese ločujejo ženske od moških kolegov, pri čemer morajo študentke nositi tradicionalna afganistanska oblačila, ki pokrivajo celo telo in večino glave.

Nova talibanska pravila velevajo tudi, da lahko študentke učijo samo predavateljice, predavatelji pa so dovoljeni le v primeru, če gre za "starejšega moškega z zgodovino lepega vedenja" in če predavateljica ni na voljo.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

"Da jim dovolijo obiskovati univerze, je pozitiven znak"

Talibani so za izobraževanje pod svojo vladavino pripravili dolg dokument s pravili, ki poleg zgoraj navedenega med drugim še zahteva, da študentke na univerzo vstopajo in izstopajo skozi drug vhod kot moški.

Študentke morajo predavanja zaključevati pet minut prej, da lahko predavalnico zapustijo neopaženo in se na hodniku ne družijo in mešajo z moškimi.

Eden od profesorjev je dejal, da bo talibanska pravila zelo težko upoštevati. "Nimamo dovolj predavateljic, da bi lahko učile ločene študentke," je poudaril, a izpostavil, da je že to, da talibani ženskam pustijo obiskovati univerze, velik pozitiven znak.

Ko so bili talibani na oblasti prvič, med leti 1996 in 2001, ženskam namreč ni bilo dovoljeno delati in se izobraževati. Da se bo podobno zgodilo tudi tokrat, so se Afganistanke zbale, ko so jim ob prevzemu države dejali, da same ne smejo zapuščati doma in da se lahko zunaj gibljejo le v spremstvu moškega.