Poziv talibanom: Pustite, da ljudje prosto zapustijo Afganistan

Katar je danes pozval talibane, naj za ljudi, ki še želijo zapustiti Afganistan, zagotovijo varen prehod iz države, potem ko so se v torek končale evakuacije z letali, ki so jih vodile Združene države Amerike. Na ta način je bilo iz Afganistana evakuiranih 123.000 Afganistancev in tujih državljanov.

Katarski zunanji minister Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim al Tani je talibane opozoril na njihovo obljubo, da bodo lahko ljudje prosto zapustili državo.

"Upamo, da bodo te obljube izpolnjene v bližnji prihodnosti, ko bo letališče spet začelo obratovati, in da bo to potekalo gladko, brez ovir za vse, ki želijo oditi ali priti v Afganistan," je na novinarski konferenci po srečanju z nizozemsko zunanjo ministrico Sigrid Kaag dejal minister. Foto: Reuters

Nizozemska ministrica je ob tem sporočila, da bo Nizozemska svoje veleposlaništvo preselila iz Kabulu v Katar. Kaagova je še poudarila, da je ključnega pomena zagotoviti, da Afganistan ne bo znova postal zbirališče terorističnih organizacij.

V Katarju pogovori tudi z Veliko Britanijo

Pogovore o varnem prehodu preostalih britanskih državljanov in afganistanskih sodelavcev iz Afganistana po tem, ko so talibani sredi avgusta prevzeli oblast v državi, je začela tudi Velika Britanija, še poroča STA.

Britanska vlada je potrdila, da se sestanka s predstavniki talibanov v Dohi udeležuje predstavnik britanskih oblasti, da bi poudaril pomen varnega prehoda iz Afganistana za britanske državljane in tiste Afganistance, ki so sodelovali z britanskimi oblastmi, so danes potrdili v Londonu. Večina višjega vodstva talibanov je živela v izgnanstvu v katarski prestolnici do strmoglavljenja afganistanske vlade.

Pomagali jim bodo strokovnjaki za odzivanje na krize

Pristojne britanske oblasti so sporočile, da naj bi v naslednjih 48 urah v Pakistan, Uzbekistan in Tadžikistan prispelo 15 strokovnjakov za odzivanje na krize, ki naj bi britanskim diplomatom pomagali iz Afganistana evakuirati ljudi čez kopenske meje. Osredotočili se bodo na pomoč britanskim državljanom, tolmačem in Afganistancem, ki so delali za britansko vlado in so zato zdaj najbolj ogroženi.

Britanski premier Boris Johnson je bil deležen številnih kritik, potem ko so mnogi Afganistanci, ki so pomagali Natu in so upravičeni do evakuacije v Veliko Britanijo, ostali ujeti v Afganistanu. Johnsonova vlada je poskušala podaljšati rok za umik Združenih držav Amerike iz Afganistana, a ni bila uspešna.

Glede na navedbe britanskega obrambnega ministrstva, ki jih navaja BBC, v državi ostaja med 150 in 250 ljudi z družinami, ki so upravičeni do evakuacije. Med več kot 15.000 ljudmi, ki jih je od sredine avgusta iz Afganistana evakuirala Velika Britanija, je bilo nekaj več kot 8.000 Afganistancev. Britanska vlada je zagotovila, da jim bo v Veliki Britaniji dovoljeno ostati za nedoločen čas.

Grozi humanitarna katastrofa

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je v torek posvaril, da se Afganistanu obeta humanitarna katastrofa, in pozval države članice Združenih narodov, naj zagotovijo finančna sredstva za pomoč afganistanskim civilistom.

Guterres je posvaril, da v Afganistanu grozi popoln zlom osnovnih storitev za prebivalstvo, in izrazil globoko zaskrbljenost zaradi vse hujše humanitarne in gospodarske krize v državi.

"Afganistanski otroci, ženske, moški sedaj bolj kot kadarkoli prej potrebujejo podporo in solidarnost mednarodne skupnosti. Vse članice Združenih narodov pozivam, da sežejo globlje v žep za Afganistance v času njihove največje stiske. Pozivam jih, naj zagotovijo pravočasno, prilagodljivo in celovito financiranje," je dejal Guterres. Foto: Reuters

Združeni narodi bodo po napovedih Guterresa prihodnji teden objavili podrobnosti izrednega poziva za humanitarno pomoč, v katerem bo navedeno, kaj so takojšnje nujne humanitarne potrebe za naslednje štiri mesece. Nujno humanitarno pomoč za preživetje po njegovi oceni potrebuje skoraj polovica prebivalstva Afganistana, to je okrog 18 milijonov ljudi. Polovici vseh otrok, mlajših od pet let pa v prihodnjem letu grozi huda podhranjenost, je še posvaril.