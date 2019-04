Nova kriza v italijanski vladi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napetosti med italijanskima vladajočima strankama so se minulo noč še zaostrile. Nov spor med populističnimi Gibanjem pet zvezd in desničarsko Ligo je med torkovo sejo vlade, ki je trajala pozno v noč, povzročil zakon o finančni pomoči prestolnici. To vodi župan, ki je zaveznik gibanja, Liga pa je na finančno injekcijo dala veto.

Italijanski mediji so se danes obširno razpisali o vse hujši krizi v vladi. Ta traja že mesece, a pred prihajajočimi majskimi volitvami v Evropski parlament se samo še zaostruje.

Časnika Il Messaggero in Correre della Sera sta na naslovnicah poročala o vojni oz. spopadu glede paketa finančne pomoči prestolnici, ki je znan kot Salva Roma (Rešimo Rim). Dnevnik La Stampa pa je zapisal, da se vlada maje, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Pomoč Rimu sprejeli le napol

Foto: Reuters Po dolgi in napeti vladni seji so viri iz Gibanja pet zvezd povedali, da so ukrepe za finančno pomoč Rimu na koncu sprejeli le napol. Sami jih zato nameravajo razširiti med parlamentarno razpravo.

Vodja Lige Matteo Salvini, ki je tudi podpredsednik vlade in notranji minister, je sicer zavračanje pomoči prestolnici utemeljil z besedami, da ta ne bi smela imeti privilegiranega položaja v primerjavi z drugimi prav tako zadolženimi italijanskimi občinami.

Vodja Gibanja pet zvezd Luigi Di Maio, minister za gospodarstvo in prav tako podpredsednik vlade, je torkovo sejo sprva bojkotiral in namesto tega raje dal intervju za televizijo, nato pa se je na vladi vendarle prikazala in se sporekel s Salvinijem.

Renzi: Vladna koalicija je ohromljena

Nekdanji premier Matteo Renzi iz opozicijske Demokratske stranke je na Facebooku dogajanje komentiral z besedami, da je vladna koalicija ohromljena zaradi totalnega spopada ob vsakem vprašanju.

Liga in Gibanje pet zvezd, ki se ideološko precej razlikujeta, sta se doslej že večkrat ostro sporekla, med drugim glede pravice do splava, migracijske politike in načrtov glede gradnje hitre železniške proge Torino-Lyon.

A trenutno Liga za razliko od Gibanja pet zvezd jezdi na rekordni podpori v javnomnenjskih raziskavah. Te so ji pred dnevi pokazale skoraj 37-odstotno podporo, medtem ko je na parlamentarnih volitvah marca lani pobrala le dobrih 17 odstotkov glasov. Gibanje na drugi strani trenutno podpira dobrih 22 odstotkov volivcev, kar pa je kar okoli deset odstotnih točk manj kot na lanskih volitvah.