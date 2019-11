Nov pravni poraz Trumpa v sporu glede objave davčnih napovedi

Newyorški državni tožilec Manhattna Cyrus Vance vodi preiskavo proti Donaldu Trumpu zaradi plačevanja ženskam za molk o spolnih odnosih, zaradi česar je v zaporu že njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen. Trump za razliko od svojih predhodnikov ni nikoli objavil svojih davčnih napovedi, demokrati pa so skoraj prepričani, da je v njih zakladnica slabih informacij tako glede premoženja kot kaznivih dejanj. Sicer jih menda ne bi tako zelo skrival.

Tričlanski senat prizivnega sodišča se je strinjal z mnenjem sodnika na prvi stopnji, da predsednik ZDA ne more biti imun pred vsemi preiskavami, dokler je na položaju, kot to trdi njegov odvetnik Jay Sekulow. Informacij računovodskega podjetja Mazars sicer še ne bodo predali tožilcem v New Yorku, ker so se s Trumpovimi odvetniki dogovorili, da počakajo na odločitev vrhovnega sodišča, kjer Trump računa na naklonjenost konservativne večine.

Vrhovno sodišče zavrnilo tudi Nixona

Predsednik prizivnega sodišča Robert Katzmann meni, da predsednikova imuniteta ne preprečuje predaje davčnih informacij. Omenil je leto 1974, ko se je predsednik ZDA Richard Nixon upiral predaji posnetkov pogovorov v Ovalni pisarni in ga je vrhovno sodišče ZDA zavrnilo. Katzmann meni, da imajo Trumpovi odvetniki še manj argumentov, kot poraženi Nixonovi.

Med drugim zaradi tega, ker nalog za predajo davčnih napovedi ni izdan predsedniku, temveč računovodskemu podjetju. Poleg tega gre za finančne informacije, ki ne zadevajo predsednikove uradne dolžnosti, ampak segajo v čas, ko je bil še zaseben državljan. Katzmann je tudi izpostavil, da so Trumpovi predhodniki objavili svoje davčne napovedi in da jih to ni oviralo pri opravljanju dolžnosti predsednika ZDA.

Trumpove davčne napovedi želijo pridobiti tudi kongresni preiskovalci, ki prehajajo v odprto fazo preiskave pred ustavno obtožbo za odstavitev predsednika ZDA.