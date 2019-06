Norveški pokojninski sklad bo moral prodati še nekaj naložb

Na podlagi nove direktive bo sklad prodal deleže v rudarskih družbah, ki se ukvarjajo s premogom. To so med drugim Glencore, BHP Billiton in Anglo American. Prodal bo tudi delnice nemške in italijanske energetske družbe RWE in Enel. Vrednost premoženja, ki ga bo moral sklad prodati, po nekaterih informacijah znaša 5,2 milijarde evrov.

Sklad poleg tega ne bo smel vlagati v družbe, ki letno proizvedejo več kot 20 milijonov ton premoga ali več kot 10.000 megavatov elektrike, pridobljene iz premoga.

Marčevska odločitev norveške vlade temelji na finančnem in ne okoljskem vidiku. Država želi namreč zmanjšati ranljivost skupnega premoženja zaradi trajnega padanja cen nafte.

Norveški državni pokojninski sklad je bil v 90. letih prejšnjega stoletja ustanovljen z namenom upravljanja denarja, ki se v državo steka ravno od prodaje nafte in plina. To je bil tudi glavni investicijski bazen za plemenitenje premoženja. Konec leta 2018 je imel sklad v lasti za okoli 37 milijard dolarjev delnic podjetij iz naftnega sektorja s pomembnimi lastniškimi deleži v družbah Shell, BP, Total in Exxonmobil.