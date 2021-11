Nizozemska: Številne okužbe pri potnikih iz Južne Afrike

Nizozemske oblasti so danes sporočile, da je več deset potnikov, ki so prišli iz Južne Afrike, okuženih z novim koronavirusom. Ob tem so dodali, da še ni znano, ali gre za okužbe z novo različico omikron, poročanje nizozemskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Na amsterdamskem letališču Schiphol sta v petek pristali dve letali nizozemske letalske družbe KLM, ki sta proti Nizozemski poleteli z letališča v Cape Townu oziroma Johhanesburgu.

Neimenovani tiskovni predstavnik nizozemskega inštituta za javno zdravje je za časnik De Telegraaf dejal, da so znani prvi rezultati 110 testov na okužbo z novim koronavirusom, od katerih jih je bilo 15 pozitivnih. Na podlagi tega rezultata predvidevajo, da je odstotek okuženih 13,6, zaradi česar računajo, da bi lahko bilo skupno 85 pozitivnih primerov.

Potnike, pri katerih so potrdili okužbo, so namestili v nadzorovan hotel za izolacijo. Tam bodo morali biti v karanteni od pet do sedem dni. Tistim, pri katerih je bil test na okužbo negativen, so dovolili odhod z letališča, a bo zanje veljala obvezna petdnevna domača izolacija. Prav tako bodo morali po petih dneh opraviti nov test na okužbo z novim koronavirusom.

Na Nizozemskem od petka od 12. ure velja prepoved letalskih poletov z juga Afrike.

Svetovna zdravstvena organizacija je v petek novo različico novega koronavirusa B.1.1.529, ki so jo kot prvi potrdili v Južni Afriki, označila za skrb vzbujajočo. Glede na prve ugotovitve naj bi bila omenjena različica, ki so jo poimenovali omikron, bolj nalezljiva kot druge.