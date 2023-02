Neznano kam izginil znani kitajski investicijski bankir

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kitajskem pogrešajo predsednika in izvršnega direktorja investicijske banke China Renaissance. Milijarder Bao Fan, ki velja za eno najbolj znanih imen kitajske tehnološke industrije, se nahaja neznano kje in ni dosegljiv, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili z banke. Vse več je ugibanj, da se je zameril državnemu vodstvu.