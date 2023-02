Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Kitajskem so zgroženi nad novico o korupciji predsednika Nogometne zveze Kitajske Čena Šujuana.

Predsednik Nogometne zveze Kitajske Čen Šujuan je očitno osumljen korupcije, piše nemška tiskovna agencija dpa. Z zveze so danes sporočili, da so disciplinska komisija komunistične partije in nadzorni organi športne uprave sprožili preiskave zaradi "hudih disciplinskih prekrškov".

Običajno tovrsten očitek na Kitajskem za osumljenca pomeni tudi priprtje in če imajo preiskovalni organi trdne dokaze, jih izročijo organom pregona.

Današnja novica je hud udarec za kitajski nogomet. Vodja države in partije Ši Džinping je sam strasten nogometni navijač in si želi Kitajsko uveljaviti tudi v nogometu. Dozdajšnji poskusi so bili malo uspešni, saj se je Kitajska v svoji zgodovini le enkrat uvrstila na svetovno prvenstvo.

K izboljšanju položaja pa prav nič ne pomagajo številne afere znotraj zveze. Nazadnje je bil lani novembra "hudih kršitev discipline in zakonov" osumljen zvezdnik Li Tie, ki je med drugim igral za Everton in Sheffield United, do leta 2021 pa tudi za kitajsko reprezentanco.