Newyorški sodnik zavrgel Trumpovo tožbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški zvezni sodnik Victor Marrero je v ponedeljek z ostrim komentarjem zavrnil tožbo odvetnikov Donalda Trumpa proti newyorškemu okrožnemu državnemu tožilstvu, ki želi dostop do davčnih napovedi predsednika ZDA. Marrero je ob tem menil, da se zvezna sodišča nimajo pravice vpletati v državno kazensko preiskavo.

Kljub temu mnenju je na bliskovito posredovanje odvetnikov Donalda Trumpa zvezno prizivno sodišče v New Yorku prav tako bliskovito blokiralo predajo Trumpovih davčnih napovedi newyorškemu državnemu tožilstvu, dokler se ne odloči o primeru. Če prizivno sodišče odloči proti Trumpu, se bo ta zatekel še na vrhovno sodišče ZDA, kjer lahko računa na podporo konservativne večine.

Trump je vložil tožbo proti uradu okrožnega tožilca Manhattna Cyrusa Vancea mlajšega, ki je Trumpovemu računovodskemu podjetju Mazars USA ukazal predajo davčnih napovedi. Podjetje je dokumentacijo že zapakiralo in pripravilo za predajo, vendar je tožba na zveznem sodišču to ustavila. Trumpovi odvetniki so trdili, da organi zveznih držav ne morejo preganjati predsednika ZDA za nič.

Sodnik trditve označil za nenavadne

Sodnik Victor Marrero, ki ga je na položaj imenoval predsednik Bill Clinton, je te trditve označil za nenavadne. Takšna kategorična uveljavitev neomejene predsedniške imunitete ne drži, ker pomeni preseganje predsedniških pooblastil. "Predsednikov argument je pravzaprav, da v ZDA obstaja ustavno zavetje, v katerem predsednik skupaj s sorodniki in povezanimi posli lahko krši zakon," je dejal sodnik.

Marrero je dodal mnenje, da se zvezno sodišče sploh ne bi smelo vpletati, ker gre za državni pregon. Omenil je politiko pravosodnega ministrstva ZDA, da se predsednika, dokler je na položaju, ne more kazensko preganjati. Pravosodno ministrstvo ZDA je s tem utemeljilo opustitev pregona Trumpa zaradi oviranja preiskave ruskega vpletanja v volitve leta 2016.

Politika pravosodnega ministrstva nima zakonske teže

Marrero je razložil, da politika pravosodnega ministrstva nima zakonske teže, ker ne sloni na zakonu, ampak na mnenju pravne službe ministrstva. Sodnik je s tem prizivnemu sodišču New Yorka vrgel veliko pravno kost in se izpostavil nevarnosti razveljavitve sodbe. Če bi bil njegov argument sprejet, pa Trumpa čaka nov velik glavobol.

Trump se je na sodbo odzval z jeznim tvitom. "Radikalno levi demokrati so propadli na vseh frontah in zdaj porivajo mestne in državne tožilce, naj se spravijo na predsednika Trumpa. Kaj takega se še nikoli niti približno ni zgodilo nobenemu predsedniku ZDA," je tvitnil.