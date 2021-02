Nevladne organizacije pozivajo k embargu na orožje za Mjanmar

"Kakršnakoli prodaja ali dostava vojaške opreme Mjanmaru bi lahko zagotovila sredstva za nadaljnje zatiranje ljudi v Mjanmaru, kar pomeni kršenje mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic," so v pismu zapisali podpisniki, ki so pozvali Varnostni svet ZN in članice Združenih narodov, naj uvedejo usklajen embargo na orožje. Med podpisniki sta tudi nevladni organizaciji Human Rights Watch in Global Witness, poroča STA.

Ocenjujejo, da odziv ZN na zločine vojske v Mjanmaru ni zadosten

V mednarodnih nevladnih organizacijah opozarjajo, da odziv Varnostnega sveta ZN na zločine varnostnih sil v Mjanmaru že desetletja ni bil zadosten. Vojska zato še naprej izvaja zločine, ne da bi se bala resnih posledic: "Trenutna kriza zahteva spremembo ravnanja." Vojaški režim v Mjanmaru je pod vse hujšim pritiskom tako iz tujine kot doma, kjer so v ponedeljek potekali največji protesti do zdaj. V več mestih po državi se je zbralo več sto tisoč ljudi, in to kljub grožnjam vojske, da je pripravljena uporabiti tudi silo.

Številna podjetja so poleg tega v odgovor na pozive k splošni stavki prekinila z delom. Mjanmarska vojska medtem postopno stopnjuje uporabo sile, število političnih zapornikov pa se povečuje. Varnostne sile uporabljajo gumijaste naboje in vodne topove, včasih pa celo prave naboje. Do zdaj so bili ubiti najmanj trije protestniki. Protesti v Mjanmaru potekajo, odkar je vojska prvega februarja po desetletju demokracije z udarom prevzela oblast in prijela civilno voditeljico Aung San Su Či.