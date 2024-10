Neuradno: Moldavci rekli ne Evropski uniji

Moldavci so odločali tudi o vprašanju, ali naj se vstop v Evropsko unijo zapiše kot cilj v moldavsko ustavo. Po delnih in neuradnih izidih kaže, da se to ne bo zgodilo, saj je proti glasovalo kar 57 odstotkov volilcev. Moldavija je pristopna pogajanja z EU uradno začela junija letos, vstopu države v unijo pa močno nasprotuje Rusija, ki naj bi za vpliv na tokratne volitve in referendum po poročanju več tujih medijev vložila okoli 100 milijonov evrov.