Nesreča na Donavi: kapitan ladje po plačilu varščine zapustil pripor

Kapitan ladje Viking Sigyn je plačal varščino v višini 15 milijonov forintov, kar znaša okoli 46.700 evrov. Ostati bo moral v Budimpešti, na nogi bo moral nositi elektronski lokator in se dvakrat na teden javil na policiji.

Tožilstvo mu očita ogrožanje varnosti rečnega prometa in povzročitev nesreče z večkratnim smrtnim izidom iz malomarnosti. Na Madžarskem mu za to dejanje grozi od dveh do osmih let zapora.

Nesrečo preživelo le sedem ljudi

Kapitan je 29. maja s svojim Vikingom dobesedno povozil manjšo turistično ladjico Hableany (sl. Morska deklica), na kateri so bili večinoma južnokorejski turisti. Ladjica se je prevrnila in potonila le nekaj sekund po trčenju.

Na krovu je bilo 35 ljudi, nesrečo jih je preživelo le sedem. Doslej so identificirali 25 ponesrečenih, tri pa še pogrešajo. Večja ladja v nesreči ni dobila večjih poškodb. Oblasti so kapitana prijele že dan po nesreči.