Nemške socialdemokrate bo začasno vodila trojka

"Imejte se lepo," je dejala v slovo prva ženska na čelu SPD, ko je zapuščala centralo stranke v Berlinu. Na srečanju vodstva stranke že celo dopoldne razpravljajo o nadaljnjih korakih, potem ko je Nahlesova v nedeljo napovedala odstop s čela SPD in položaja vodje poslanske skupine. Med osrednjimi temami ostaja določitev morebitnega predčasnega kongresa stranke, na katerem bodo izbirali novega predsednika in ocenili svoje delo v veliki koaliciji s krščansko unijo CDU/CSU.

Do kongresa bo stranko vodila trojka

Glede na poročanje medijev, ki navajajo udeležence srečanja, bo do kongresa vodenje SPD začasno prevzela trojka vidnejših članov. Vodstvo stranke je vanjo imenovalo ministrski predsednici dežel Mecklenburg-Predpomerjansko in Porenje-Pfalške, Manuelo Schwesig in Malu Dreyer ter vodjo SPD v deželi Hessen Thorstena Schäfer-Gümbla.

Zaenkrat ni jasno, kdo bi lahko prevzel vodenje stranke, ki ji po javnomnenjskih raziskavah podpora vztrajno pada. Tako podkancler Olaf Scholz kot ministrski predsednik Spodnje Saške Stephan Weil sta zavrnila možnost kandidature za šefa SPD. Glede na poročanje dpa bo začasno vodenje poslanske skupine SPD v zveznem parlamentu prevzel Rolf Mützenich, za torek napovedano glasovanje o vodji poslanske skupine pa so odpovedali.

Po 13 mesecih se bo umaknila

Nahlesova je napovedala odstop po le 13 mesecih na vrhu stranke. Kot razlog je navedla izgubo podpore in zaupanja članov. Poleg odstopa z vidnejših položajev je napovedala še odstop s položaja poslanke in umik iz zvezne politike.

Ponovna velika koalicija z unijo jim ni prav nič pomagala

Socialdemokrati se že od parlamentarnih volitev pred dvema letoma borijo z upadanjem podpore, ponovna velika koalicija z unijo pa jim pri tem ni prav nič pomagala. To so nedavno potrdile tudi evropske volitve, ko so prejeli 15,8 odstotka glasov in pristali na tretjem mestu za Zelenimi. Politična prihodnost prve predsednice SPD je bila tako pod resnim vprašanjem vse od 26. maja. V razpravi o njenem nasledniku postajajo glasnejši pozivi k dvojnemu vodstvu, kar imajo v Nemčiji na primer pri Zelenih.

Zaradi internih problemov socialdemokratov pa je vedno bolj ogrožen tudi obstoj črno-rdeče koalicije. Nemška kanclerka Angela Merkel je v nedeljo zagotovila, da si bo prizadevala, da izpelje svoj mandat do konca. Ta se ji izteče leta 2021.

Večina ostalih strank podpira predčasne volitve

Večina ostalih parlamentarnih strank - Zeleni, Alternativa za Nemčijo in Levica - je že izrazila podporo predčasnim volitvam. Teh bi se lahko najbolj veselili ravno Zeleni, ki po zadnjih anketah uživajo celo višjo podporo kot CDU/CSU. Liberalci (FDP) se medtem na možnost predčasnih volitev niso odzvali, a ocenjujejo, da je koalicija nestabilna.