Nemška policija razbila največjo spletno tržnico na temnem spletu

Nemška policija je v mednarodni operaciji pregona razbila največjo spletno tržnico na temnem spletu, ki naj bi jo avstralski operater uporabljal za prodajo mamil, ukradenih podatkov o kreditnih karticah in zlonamerne programske opreme, so danes sporočili iz nemškega tožilstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da je policija v nemškem mestu Oldenburg na severu Nemčije čez vikend aretirala domnevnega avstralskega operaterja "največje nezakonite spletne tržnice na temnem spletu", poimenovane DarkMarket.

"Preiskovalci so v ponedeljek zaprli tržnico in izklopili server," so še sporočili.

Po poročanju nemškega Deutsche Welle je imel DarkMarket pol milijona uporabnikov. Sklenjeno poslovanje v kriptovalutah je bilo vredno 140 milijonov evrov. Na tržnici se je trgovalo z mamili, ponarejenim denarjem, ukradenimi podatki o kreditnih karticah, anonimnimi SIM karticami ter zlonamerno programsko opremo, piše STA.