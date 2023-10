Nemčija z rekordnim izvozom orožja

Nemčija bo po napovedih oblasti tako skoraj zagotovo presegla rekord iz leta 2021, ko je bil odobren izvoz orožja v vrednosti 9,35 milijarde.

Več kot tretjino izvoznih dovoljenj v vrednosti 3,3 milijarde evrov je Nemčija izdala za Ukrajino. To pomeni, da se bo izvoz za državo, ki jo je februarja lani napadla Rusija, v primerjavi z enakim obdobjem lani več kot početveril, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izvoz v vrednosti 4,33 milijarde evrov je bil odobren za članice EU in Nata ter države, kot so Japonska, Švica, Avstralija in Nova Zelandija. Največji delež izvoza, in sicer 1,03 milijarde evrov, pa bo namenjen Madžarski.

Tudi za preostale države je bila do konca septembra odobrena večja količina izvoza orožja kot v celotnem lanskem letu. Ta sicer znaša 1,16 milijarde evrov. Največji delež bo namenjen Južni Koreji, za katero je bila odobrena dobava orožja v vrednosti 251 milijonov evrov.