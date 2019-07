Nemčija izročila Perkovića na prestajanje zaporne kazni na Hrvaškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji pripadnik jugoslovanske in hrvaške obveščevalne službe Josip Perković je danes prispel v pripor v Zagrebu, potem ko ga je Nemčija izročila Hrvaški na prestajanje dolgoletne zaporne kazni zaradi sodelovanja pri umoru hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića. Perković prestaja 30-letno zaporno kazen.

Josipa Perkovića bodo naknadno premestili v enega od hrvaških zaporov, je za hrvaške medije povedal njegov odvetnik Anto Nobilo. Med drugim je dejal, da bodo zanj najprej zagotovili podroben zdravniški pregled, saj da je bil Perković pet let in pol v nemškem priporu brez ustrezne zdravstvene oskrbe.

Obsojen na dosmrtni zapor

Prav tako pričakuje, da bo Evropsko sodišče za človekove pravice (EČSP) v Strasbourgu v naslednjih dveh letih razveljavilo odločitev nemškega sodišča. Meni namreč, da je bila ta odločitev nepravična, saj naj bi bil nemški sodnik pristranski. Kot je pojasnil Nobilo, je sodnik že imel stališče o primeru, ker je pred leti vodil tudi sojenje hrvaškemu izseljencu Krunoslavu Pratesu, ki je bil prav tako obsojen na dosmrtni zapor zaradi vpletenosti v umor Đurekovića.

Hrvaška levosredinska vlada je po številnih političnih zapletih doma in v odnosih z Berlinom leta 2014 Perkovića izročila Nemčiji, ko se je nemško pravosodje zavezalo, da ga bodo v primeru obsodbe vrnili na prestajanje kazni na Hrvaško.

Nemško vrhovno sodišče je maja lani potrdilo dosmrtni zapor za 74-letnega Perkovića in 76-letnega Zdravka Mustača, potem ko sta bila avgusta 2016 na prvi stopnji obsojena zaradi sodelovanja pri umoru Đurekovića.

Lahko bo zaprosil za pogojno izpustitev

Perkovića so spoznali za krivega načrtovanja in organiziranja umora Đurekovića, Mustača pa, da je kot takrat nadrejeni Perkoviću naložil, naj načrtuje in organizira umor, ki se je zgodil v bavarskem mestu Wolfratshausen nedaleč od Münchna leta 1983. Mustač v nemškem zaporu čaka na izročitev Hrvaški.

Zagrebško sodišče je konec lanskega leta kazen za sodelovanje pri političnem umoru prilagodilo hrvaški zakonodaji in Perkoviću izreklo 30 let zapora. V skladu s hrvaškimi zakoni bo Perković po prestani polovici zaporne kazni lahko zaprosil za pogojno izpustitev na prostost.

Perković je s skupino nekdanjih pripadnikov nekdanje jugoslovanske varnostno-obveščevalne službe prestopil na hrvaško stran pred izbruhom vojne na Hrvaškem spomladi 1990. Bil je na visokih položajih v hrvaških obveščevalnih službah in na ministrstvu za obrambo ter eden izmed sodelavcev prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana. Perković se je upokojil leta 1995 s činom brigadirja hrvaške vojske.