67-letni Schoof bo po 14 letih na položaju nasledil Marka Rutteja, ki so ga medtem imenovali za novega generalnega sekretarja zveze Nato. Ministri njegove vlade so danes v kraljevi palači v Haagu prisegli kralju Viljemu-Aleksandru in nizozemski ustavi.

Schoof bo vodil koalicijo štirih strank, v kateri so poleg Wildersove PVV še konservativna Nova družbena pogodba (NSC), Ruttejeva desnosredinska Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) ter populistično Gibanje kmetov in državljanov (BBB). V 150-članskem parlamentu imajo skupno 88 sedežev.

Foto: Reuters

Wilders je marca sporočil, da kljub relativni zmagi na novembrskih volitvah nima zadostne podpore med strankami za mandatarja. Nekateri so menili, da so njegova stališča do muslimanov in EU preveč skrajna, da bi lahko vodil državo.

Koalicijske partnerice so se nato dogovorile, da njihovi vodje ne bodo sodelovali v vladi, Schoofa pa so kot nestrankarskega visokega uradnika na pravosodnem ministrstvu izbrali za novega premierja. Ta je obljubil, da bo odločno izvajal koalicijske načrte, vključno s strožjo politiko priseljevanja.