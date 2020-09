Nekdanji šef Trumpove kampanje grozil s samomorom in pristal na psihiatriji

Nekdanji šef predsedniške kampanje Donalda Trumpa Brad Parscale je v nedeljo doma v Fort Lauderdalu mahal z orožjem in grozil, da bo izvršil samomor, zaradi česar je žena poklicala policijo. Policisti so ga aretirali in odpeljali v psihiatrično bolnišnico na zdravljenje in opazovanje.

Miami Herald poroča, da je policija v hiši močno okajenega Brada Parscala zaplenila deset pištol. Njegova žena Candice je povedala, da jo je udaril, ko je hotela med prepirom poklicati na pomoč očeta, nato pa je pobegnila iz hiše in poklicala policijo.

Pripadniki posebne enote policije so ga potem dolgo časa prepričevali, naj pride ven in se preda. Prepričal ga je šele eden od policistov, s katerim se dobro poznata. Parscale je prišel iz hiše brez majice in s pivom v roki, nato so ga policisti spravili na tla in vklenili.

Direktor komunikacij Trumpove kampanje Tim Murtaugh je sporočil, da je Parscale član njihove politične družine in ga imajo radi. Pripravljeni so ga podpreti na vse načine.

Trump ga je julija odpustil

Trump je Parscala julija odpustil s položaja. Povod je bila polomija z organizacijo zborovanja v Tulsi v Oklahomi, ko so najstniki, organizirani prek aplikacije Tiktok, množično naročali brezplačne vstopnice za zborovanje, Parscale pa se je hvalil, da se je prijavilo milijon ljudi.

Na zborovanje je potem prišlo le pet tisoč ljudi, kar je razveselilo zdravstvene strokovnjake, saj ni bilo težav zaradi spoštovanja medsebojne razdalje v obdobju pandemije novega koronavirusa, je pa razjezilo Trumpa.

Predsednik ZDA je bil že pred tem jezen na Parscala, ta si je obilno postregel iz sklada za kampanjo za lastno kompenzacijo. Med drugim je za 2,4 milijona dolarjev kupil hišo v Fort Lauderdalu, iz katere so ga zdaj odpeljali na zdravljenje. Obenem je kampanja zelo zgodaj brez pravega učinka porabila več sto milijonov dolarjev za oglase.

Hvalil se je, da je ustvaril predvolilno pošast

Parscale, ki še vedno sodeluje v Trumpovi kampanji kot svetovalec, se je od začetka leta hvalil, da je ustvaril predvolilno pošast, proti kateri demokrati ne bodo imeli orožja. Trumpovo kampanjo je poimenoval "zvezda smrti" po vzoru orožja za uničevanje planetov v filmih Vojna zvezd.

Danes ima demokrat Joseph Biden na voljo za kampanjo več denarja kot Trump in objavlja več oglasov kot on v ključnih državah, ki bodo odločale o predsedniku. Demokratski šaljivci prav tako opozarjajo, da je bila "zvezda smrti" v filmu uničena.