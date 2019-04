Nekdanji perujski predsednik se je ob aretaciji ustrelil

Nekdanji perujski predsednik Alan Garcia se je ob današnji aretaciji zaradi obtožb korupcije ustrelil. Garcio so po dogodku odpeljali v bolnišnico. Njegov odvetnik in predstavniki bolnišnice so potrdili, da se je Garcia ustrelil v glavo v svojem domu v Limi, ko ga je policija nameravala aretirati. Zdravstveno stanje nekdanjega predsednika je kritično.

Perujsko pravosodje je v okviru preiskave korupcijske afere v zvezi z brazilskim gradbenim koncernom Odebrecht za Alana Garcio, ki je bil predsednik Peruja med letoma 1985 in 1990 ter letoma 2006 in 2011, odredilo desetdnevni preiskovalni zapor. Tožilstvo preiskuje Garcio zaradi domnevnega nezakonitega financiranja njegove volilne kampanje leta 2006 z donacijami Odebrechta.

Nekdanji predsednik po strelu v kritičnem stanju

69-letnega Garcio so v bolnišnici zaradi strelne rane na glavi že operirali. Perujski minister za zdravje Zulema Tomas je sporočil, da je Garcia v zelo resnem in kritičnem zdravstvenem stanju. "Davi se je zgodila obžalovanja vredna nesreča. Predsednik se je ustrelil," je dejal odvetnik nekdanjega predsednika Erasmo Reyna.

Foto: Reuters

V povezavi z afero Odebrecht so desetdnevni preiskovalni pripor odredili tudi za nekdanjega predsednika Pedra Pabla Kuczynskega, ki je bil na čelu Peruja med letoma 2016 in 2018. Garcia se je novembra lani zatekel na urugvajsko veleposlaništvo in zaprosil za azil, a je naslednji mesec, ko so mu prošnjo za azil zavrnili, veleposlaništvo zapustil.

Gradbeni koncern priznal, da je predstavnikom Peruja izplačal podkupnine

Odebrecht je priznal, da je predstavnikom perujske države v treh administracijah izplačal za 29 milijonov ameriških dolarjev podkupnin. Del tega so izplačali v drugem mandatu predsednika Garcie, da bi si zagotovili pogodbo za gradnjo podzemne železnice v Limi.

Perujski mediji so tudi poročali, da naj bi Garcia v brazilskem mestu Sao Paulo maja 2012 z naslova nezakonitega Odebrechtovega sklada prejel sto tisoč ameriških dolarjev za govor brazilskim poslovnežem.