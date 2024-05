Nekdanji odvetnik Donalda Trumpa in glavna priča tožilstva v zgodovinskem kazenskem procesu proti nekdanjemu predsedniku ZDA Michael Cohen je danes na klopi za priče povedal, da je za nekdanjega šefa redno lagal in grozil s tožbami, za kar je bil pohvaljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Michael Cohen je glavna priča tožilstva v sodnem procesu države New York, kjer je Donald Trump obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130 tisoč dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o njunem spolnem odnosu pred predsedniškimi volitvami 2016.

Plačilo je izvršil Cohen, Trump mu je denar vrnil in to prikazal kot plačilo odvetniških storitev.

Danielsova je prejšnji teden podrobno opisala, kako jo je Trump leta 2006 povabil v hotelsko sobo in prepričal v spolni odnos.

Pred tem je tožilstvo poroti med drugim predložilo dokaze o sodelovanju Trumpa s tabloidom National Enquirer, ki je opravil ekskluzivni intervju s fotomodelom Karen McDougal o spolnem razmerju s Trumpom z namenom, da ga nikoli ne objavi.

Tožilka Susan Hoffinger je danes Cohena vprašala, ali je kot odvetnik pripravnik nepremičninskega magnata lagal in ustrahoval ljudi v Trumpovem imenu.

"Da ... to je bilo tisto, kar je bilo potrebno za izvedbo naloge," je dejal Cohen, ki je občasno pogledal proti Trumpu, obtoženec pa je ta čas gledal v tla, so poročali sodni dopisniki ameriških medijev.

Obsojen že zaradi laganja kongresu in finančnih kaznivih dejanj

Cohen je preživel nekaj več kot 13 mesecev v zaporu in leto in pol v hišnem priporu po tem, ko je bil obsojen na tri leta zapora zaradi laganja kongresu in finančnih kaznivih dejanj.

V prvih tednih sojenja v New Yorku so porotniki od prič slišali, da je bil Cohen težavnega značaja, ki je druge priganjal, da bi dosegel svoje. Trumpovi odvetniki so ga medtem prikazovali kot patološkega lažnivca in obsojenega kriminalca. Cohen vztraja, da je lagal za Trumpa.

Cohen je med drugim povedal, da Trump ni imel naslova elektronske pošte, ker se je bal, da pusti za seboj kakšno sled, ki bi jo lahko kasneje kdo izkoristil za tožbo.

Tožilsko zaslišanje Cohena se bo nadaljevalo, nakar bo na vrsti za navzkrižno zasliševanje Trumpovih odvetnikov, kjer analitiki pričakujejo bolj ostre prepire.

Trump letos znova kandidira za predsednika ZDA, sooča pa se še s tremi kazenskimi pregoni, ki do novembrskih volitev najverjetneje ne bodo končani.

Na zvezni ravni ga na Floridi preganjajo zaradi odtujitve zaupnih vladnih dokumentov iz Bele hiše, v Washingtonu pa zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020. Zaradi zadnjega je kazensko ovaden tudi v zvezni državi Georgii.