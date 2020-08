Nedaleč od Splita gasijo obsežen požar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obsežen požar, ki je danes izbruhnil na območju Kaštelov pri Splitu, skušajo pogasiti s štirimi gasilskimi letali. Na terenu je tudi 120 gasilcev s 35 vozili, poročajo hrvaški mediji. Kot navajajo, naj bi gasilcem uspelo obraniti hiše, a jim preglavice povzročata močan južni veter in za gasilske cisterne nedostopen teren ob pobočjih gore Kozjak.

Požar je najprej zajel rastline nad jadransko magistralo pri Kaštel Sućurcu, veter pa je hitro razpihoval požar proti Kaštel Gomilici in tudi vrhu Kozjaka, je poročal splitski časnik Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani. Gorijo trava, nizke rastline in gozd.

Klasičen primer eruptivnega požara

Kot so neuradno izvedeli, je gasilcem uspelo obraniti družinske hiše pred požarom. Zgorelo naj bi nekaj električnih drogov. Na fotografijah je videti velik oblak belo-rjavo-rumenega dima, ki ga močan jugo nese proti Kozjaku.

Foto: STA

Gasilci so dejali, da je požar zajel veliko območje. Poudarili so, da gre za klasični primer eruptivnega požara, ki se širi z veliko hitrostjo. Pred tem so splitski gasilci pogasili požar v središču Splita, ko je ob znani splitski "rivi" zgorelo več parkiranih motociklov. Požar je poškodoval tudi teraso nekega lokala, kot tudi dve palmovi drevesi. Hrvaški mediji poročajo, da je gmotna škoda velika, piše STA.