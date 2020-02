Napad z nožem v moskovski cerkvi: dve osebi poškodovani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V eni od moskovskih cerkva je 26-letnik z nožem napadel vernike in pri tem poškodoval dve osebi. Policija je napadalca že prijela, motiv pa ni znan.

Kot je dejala tiskovna predstavnica ruskega notranjega ministrstva Irina Volk, je 26-letnik iz regije Lipeck jugovzhodno od prestolnice zjutraj vstopil v cerkev na ulici Bakuninskaja in z nožem poškodoval dve osebi, poroča STA. Žrtvi so poslali v bolnišnico. Policija preiskuje vzrok in posledice napada, je dodala.

Po navedbah neimenovanih virov se je napad zgodil v Cerkvi svetega Nikolaja. Prvi podatki naj bi nakazovali, da je bil moški, ki je osumljen napada, v "neprimernem stanju", dodaja STA. Preostale podrobnosti niso znane.