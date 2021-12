Namesto jelenčkov so Božičkom družbo delali morski psi #video

Božički se v teh dneh pred božičem pojavljajo v vseh možnih oblikah in na različnih krajih po svetu. Tekli so na dobrodelni prireditvi in se vozili po beneških kanalih. Potapljali pa so se tudi v akvariju v brazilskem Riu de Janeiru, in sicer kar med morskimi psi. Najbolj so bili nad videnim seveda presenečeni obiskovalci, še posebej otroci niso mogli skriti navdušenja.

Precej nenavadno je bilo Božičke videti v vodi. Da bi presenetili obiskovalce akvarija v Rio de Janeiru, so se zaposleni oblekli v rdeče-bele oprave in se spustili med ribe. Njihovo hranjenje rib je bila prava atrakcija za oči.

"Sporočilo, ki ga želimo prenesti svojim obiskovalcem, je to, da naj ne prenehajo upati. Naj upajo, da bo leto 2022 veliko boljše, kot je bilo leto 2021," je povedala Natalia Souto, biologinja v akvariju v Riu de Janeiru.

Dobrodelni Božički na ulicah Madrida

Božički so te dni zavzeli tudi znamenite Benetke. Po beneških kanalih so se množično zapeljali v znamenitih gondolah. Možje z belimi bradami pa so zavzeli tudi ulice španskega Madrida. Na tisoče udeležencev je teklo po ulicah, potekal je namreč dobrodelni tek, s katerim so zbirali denarna sredstva za vse, ki so bili prizadeti zaradi izbruha vulkana na kanarskem otoku La Palma.

Božički so med drugim obdarovali najrevnejše otroke v favelah južnoameriških mest, letos so obdarili več kot tisoč otrok. Hektor Gonzales se že več kot 40 let vsako leto obleče v Božička in obdaruje otroke v najrevnejših predelih venezuelske prestolnice. "To delam že 43 let. V tem času sem videl zelo težke primere, ko otroci niso dobili niti najmanjšega darila. Zelo pomembno je, da se družba odzove in podari ta darila ter s tem pomaga otrokom, ki so naša prihodnost," je povedal Gonzales.