Namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše suspendiran brez plače zaradi nesramnega odnosa do novinarke

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v petek svojega namestnika TJ-ja Duckla za teden dni suspendirala brez plače, ker je bil nesramen do novinarke medija Politico, ki ga je spraševala o njegovem razmerju z novinarko medija Axios. Ducklo se je novinarki že opravičil.

Psakijeva je povedala, da s predsednikom ZDA Josephom Bidnom o tem ni govorila, vendar pa je suspenz odobril šef kabineta Bele hiše Ron Klain, poroča STA.

Ducklo se je zapletel v razmerje z novinarko Axiosa Alexi McCammond, ko je ta pokrivala Bidnovo predvolilno kampanjo. Novinarka je zaradi razmerja prenehala pokrivati Bidna.

O tem je poročala revija People, potem pa še Politico. Revija Vanity Fair je v petek objavila informacijo, da je Ducklo nesramno grozil novinarki Politica, da jo bo uničil, če ne bo nehala pisati o njegovem razmerju.

Ne bo več imel stika z novinarji Politica

Urad Bele hiše za odnose z javnostmi se je na incident nemudoma odzval. Psakijeva in drugi so opravili pogovor z uredništvom Politica in Ducklom, ki po vrnitvi na delovno mesto ne bo imel stika z novinarji Politica.

Gre za nov dokaz, da je Bela hiša Josepha Bidna precej drugačna od Bele hiše Donalda Trumpa, kjer so bile žalitve novinarjev vsakdanji dogodek brez vsakih posledic, poroča STA.

Biden sodelavcem zagrozil, da bodo izgubili službo, če bodo nesramni

Biden je ob nastopu položaja uslužbencem Bele hiše in svoje vlade zagrozil, da bodo izgubili službo, če bodo nesramni in nespoštljivi do kogarkoli.

Psakijeva je na prvi novinarski konferenci povedala, da spoštuje pomembno vlogo svobodnega in neodvisnega novinarstva v ameriški demokraciji.

"Bodo trenutki, ko se ne bomo strinjali, vendar imamo skupen cilj. To je posredovanje točnih informacij Američanom," je dejala.