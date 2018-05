To je najmanjši pritlikavi konj na svetu #video

Najmanjši konj na svetu, poznan pod imenom Thumbelina, je bil rojen v ameriški vasici na farmi gosk in v višino meri zgolj 45 centimetrov. Kmalu ob rojstvu je namreč prenehal rasti zaradi zelo redke rastne mutacije. Javnost ga je opazila z vpisom v Gunnessovo knjigo rekordov leta 2002 in od takrat dalje je prava senzacija za vse ljubitelje teh plemenitih živali.

Lastnica ob njegovem rojstvu ni mogla verjeti svojim očem, saj je bil novorojeni žrebiček velik zgolj 15 centimetrov in niso vedeli, ali bo sploh preživel. Rojstvo najmanjšega konja na svetu je bilo tako veliko presenečenje, ki se je kasneje razvilo v občudovanje javnosti in ljubiteljev konjev.

Foto: YouTube

Lastnico je ob njegovem rojstvu zaskrbelo tudi njegovo zdravje, a je strah kmalu postal odveč, saj do zdaj pritlikavi konj še ni imel zdravstvenih težav. Zaradi svoje majhnosti je postal oboževan sploh s strani otrok, ki so se z njegovo velikostjo poistovetili in ga z obiskom farme vzeli za svojega. Thumbelina namreč velja za prijaznega in mirnega konja, ki ima rad stike z ljudmi.

Video: YouTube

Thumbelina tehta 26 kilogramov in je majhna celo za svojo pasmo, saj je mutacija gena bila tako velika, da je pri tem prišlo do izrazite pritlikavosti. Zaradi tega pa ni izrazito majhno le telo, temveč so kratki tudi udi.

Foto: YouTube