Naenkrat odstopilo kar 12 ministrov, med njimi tudi minister za zdravje

Po katastrofalnem porastu okužb in smrti zaradi bolezni covid-19 v minulih mesecih je v Indiji danes odstopilo kar 12 ministrov, med njimi tudi minister za zdravje. Odstopi so del obsežnega preoblikovanja vlade, ki se ga je pred volitvami v kar sedmih zveznih državah prihodnje leto lotil premier Narendra Modi.

Ob vrhuncu pandemije v aprilu in maju letos je bil še posebej tarča kritik 66-letni minister za zdravje Harsh Vardhan, sicer premierjev tesen zaveznik. Indijski zdravstveni sistem je namreč takrat klonil pod ogromnim bremenom, primanjkovalo je bolniških postelj, medicinske opreme in zdravil, še posebej kisika, ljudje so množično umirali na ulicah.

Eksplozijo okužb so pripisali bolj nalezljivi različici novega koronavirusa delta, a velik del krivde zanjo je nosila tudi vlada, ki je kljub zaskrbljujočim trendom še marca dovoljevala množična verska in politična zbiranja. Modi je pred tem januarja razglasil zmago nad virusom, kritiki pa mu očitajo, da vmesnega časa ni izkoristil za vsaj najnujnejše priprave na ponoven val.

Uradno število mrtvih zaradi bolezni covid-19 v Indiji je s 160 tisoč konec marca doslej naraslo na že več kot 400 tisoč in je tretje najvišje na svetu. Številni strokovnjaki sicer sumijo, da bi lahko bilo dejansko število še nekajkrat višje.

Prihodnje leto bodo volitve potekale v kar sedmih indijskih zveznih državah, med drugim v državi z največ prebivalci Uttar Pradesh ter v Gujaratu in Punjabu. V šestih od njih je trenutno na oblasti Modijeva stranka Bharatiya Janata (BJP). Letos je BJP že utrpela boleč poraz v pomembni zvezni državi Zahodna Bengalija.