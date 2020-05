Zasedanje WHO: Kitajska obljubila dve milijardi dolarjev pomoči za spopadanje s pandemijo

Začetek dvodnevnega letnega zasedanja skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je posvečen pandemiji bolezni covid-19, je minil v znamenju napovedi neodvisne preiskave odziva na pandemijo, obljube Kitajske o dveh milijardah dolarjev za WHO ter opozorila, da zaradi neenotnega odziva držav na pandemijo svet plačuje visoko ceno.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je na zasedanju skupščine 194 držav članic WHO, ki ga prvič v zgodovini organizacije izvajajo prek videokonference, kritiziral države, ker so ignorirale priporočila WHO v boju proti pandemiji novega koronavirusa, piše STA.

"Videli smo izraze solidarnosti, vendar zelo malo enotnosti v našem odgovoru na bolezen covid-19. Države so sledile različnim strategijam, včasih protislovnim, in zato vsi plačujemo visoko ceno," je opozoril ob odprtju zasedanja. Poudaril je, da se številne države niso zmenile za priporočila WHO, posledica pa je bila, da se je virus razširil na ves svet in se zdaj širi na jug, kjer bi lahko imel še bolj uničujoče posledice. "Tvegamo nove vrhunce in nove valove okužb," je opozoril.

Opozoril je na nezamenljivost Svetovne zdravstvene organizacije. "WHO potrebuje dodatna sredstva, predvsem za podporo državam v razvoju, ki morajo biti naša glavna skrb," je dejal, medtem ko se pandemija krepi na južni polobli in v Afriki.

Napetosti v WHO med Kitajsko in Združenimi državami Amerike, ki Kitajsko obtožujejo prikrivanja začetka in razsežnosti izbruha, v govorih na začetku zasedanja niso bile omenjene. Niti ostre ameriške kritike WHO, da ob izbruhu epidemije pod vplivom Kitajske ni pravočasno ukrepal. Zato je predsednik ZDA Donald Trump začasno ustavil financiranje WHO. Sta pa WHO in Peking očitke znova zavrnila.

Kitajski predsednik Xi Jinping je tako ponovil, da Peking od izbruha novega koronavirusa na Kitajskem deluje pregledno in da je z WHO in drugimi državami pravočasno delil informacije, poroča STA.

Priložnost je izkoristil tudi za to, da predstavi Kitajsko v najboljši luči. Napovedal je dve milijardi ameriških dolarjev pomoči WHO v prihodnjih dveh letih za podporo državam v razvoju v spopadanju s pandemijo. Zagotovil je tudi, da bo Kitajska cepivo, če ga bo odkrila, delila s svetom, saj da bo "javna dobrina". Ponovil je še, da Peking podpira izvedbo celovite, na znanstveni podlagi utemeljene ocene globalnega odgovora na pandemijo bolezni covid-19, potem ko bo ta pod nadzorom.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem sporočil, da bo sprožil neodvisno preiskavo o odgovoru WHO in članic na pandemijo novega koronavirusa. Njen začetek je napovedal ob "prvem ustreznem trenutku za proučitev izkušenj in naukov". Na njeni podlagi bodo oblikovali priporočila "s ciljem izboljšanja pripravljenosti in odgovora na pandemije na ravni držav in na svetovni ravni", je dodal.

Posredno je zanikal kritike ZDA, da se je WHO pod vplivom Pekinga prepočasi odzival. Zagotovil je, da je WHO od prvega dneva podpiral države, "takoj sprožil alarm" in to nato večkrat storil.

Glede predloga resolucije s pozivom k "čimprejšnji nepristranski, neodvisni in celoviti" preiskavi mednarodnega odziva in odziva WHO na pandemijo, ki jo je pripravila EU in naj bi jo skupščina na letnem zasedanju soglasno podprla, je dejal, da ji je WHO naklonjen pod pogojem, da bo "v dobri veri vsebovala vse odgovore vseh akterjev".

Vse države na svetu je pozval, naj z vlaganji v zdravstvo in zdravje zagotovijo, da se pandemija bolezni covid-19 ne bo več ponovila. ZDA so medtem danes znova kritizirale WHO zaradi vpliva Pekinga in sicer, ker na zasedanje ni bil povabljen Tajvan, ki zaradi veta Kitajske že tri leta nima več statusa opazovalke. Članice so danes na zasedanju tudi odločile, da tokrat ne bodo razpravljale o statusu Tajvana, piše STA.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je obsodil "izključitev" Tajvana z zasedanja kot še en dokaz, da WHO podlega kitajskim pritiskom. Generalnega direktorja WHO Tedrosa je v sporočilu za javnost obtožil, da ni neodvisen, saj bi lahko Tajvan povabil na zasedanje, a se pod pritiskom Pekinga za to ni odločil.

Menil je, da odločitev škodi verodostojnosti in učinkovitosti organizacije. "Multilateralne ustanove morajo uresničevati svoje naloge in služiti interesom vseh držav članic, ne pa da se gredo politike, medtem ko so ogrožena človeška življenja," je dodal.

Poudaril je še, da je bila zajezitev koronavirusa na Tajvanu ena od najbolj učinkovitih na svetu. V 23-milijonskem Tajvanu so potrdili 440 primerov okužbe, zaradi bolezni covid-19 je umrlo sedem ljudi.

Več svetovnih voditeljev je medtem na zasedanju podprlo WHO in pozvalo k povečanju financiranja organizacije, strinjali pa so se, da je potreben podroben pregled ravnanja WHO in vse mednarodne skupnosti med pandemijo. Nemška kanclerka Angela Merkel je opozorila na potrebo po tem, da članice nadaljujejo izboljšanje procesov v organizaciji, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je pozval k poštenemu in podrobnemu pregledu ukrepanja.

Dvodnevno zasedanje je posvečeno pandemiji koronavirusne bolezni 19, ki je doslej zahtevala več kot 315 tisoč življenj, skupno pa je bilo potrjenih skoraj 4,7 milijona primerov okužb. Udeležil se ga bo tudi slovenski minister za zdravje Tomaž Gantar, ki bo udeležence nagovoril danes zvečer, navaja STA.