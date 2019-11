Na Tajskem za javnost odprli jamo, v kateri so bili ujeti dečki

Na Tajskem so za javnost znova odprli jamo, v kateri je bilo pred več kot letom dni ujetih 12 dečkov in njihov trener. Jama Tham Luang v severni provinci Chiang Rai je bila zaprta za obiskovalce vse od takrat, ko so dečke iz lokalnega nogometnega kluba in njihovega trenerja po skoraj treh tednih rešili iz nje.

Jamo je v petek od odprtju obiskalo okoli 2.500 ljudi, je potrdil vodja nacionalnega parka Kawee Prasompong. Obiskovalce so v jamo spustili v skupinah po 20 ljudi, ogledati pa so si smeli zgolj vhodni del in prvi prekat jame.

Foto: Reuters

Od koncareševalne akcije julija lani je jamo obiskalo skoraj milijon ljudi, vendar pa do zdaj niso smeli vstopiti vanjo, je povedal predstavnik nacionalnega parka Jongklai Worapongsathorn.

Dečki, danes stari od 12 do 17 let, so jamo, ki je tisoč kilometrov severno od Bangkoka, obiskali 23. junija lani. Ker jo je poplavilo, so v njej ostali ujeti več kot dva tedna, rešili pa so jih v za Tajsko do zdaj največji reševalni operaciji, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav. Pri reševanju je umrl tajski potapljač. Njihovo dramatično reševanje je pritegnilo veliko pozornost po vsem svetu.