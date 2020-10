Na Slovaškem nameravajo testirati celotno prebivalstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Slovaškem nameravajo za koronavirusom testirati vse prebivalce države, starejše od deset let, je v soboto napovedal slovaški premier Igor Matovič. Testiranje naj bi izvedli v naslednjih dveh koncih tedna. Ni sicer jasno, ali bo testiranje okoli 5,5 milijona Slovakov obvezno ali prostovoljno.

Brezplačno testiranje nameravajo izvesti podobno kot volitve - na okoli 6000 postajah po vsej državi. Vlada se je na ta podvig pripravljala zadnje tri tedne in je naročila okoli 13 milijonov testov na protitelesa, ki naj bi zagotovili hitre rezultate. "Če nam bo to uspelo, bomo postali zgled za celoten svet," je še dejal Matovič.

Bolnišnice že imajo težave zaradi prevelike zasedenosti

Na Slovaškem je v zadnjih dneh podobno kot drugod po Evropi veliko novih okužb s koronavirusom. V soboto so potrdili 1968 novih okužb v enem dnevu, dan prej pa 2075. Bolnišnice že imajo težave zaradi prevelike zasedenosti, poroča STA.

Skupno so sicer od začetka pojava novega koronavirusa na Slovaškem potrdili 28.268 okužb, 82 ljudi pa je zaradi covid-19 umrlo.

Na Hrvaškem v zadnjem dnevu več kot 800 novih okužb

Na Hrvaškem so medtem v minulih 24 urah potrdili 819 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je nekoliko manj od dneva pred tem, ko so jih potrdili 1096. Umrlo je osem ljudi, je danes sporočil Nacionalni štab civilne zaščite. Število aktivno okuženih v državi je trenutno 5164, so še navedli.