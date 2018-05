Na Škotskem odprli vas za brezdomce

Škotsko socialno podjetje Social Bite je v Edinburgu odprlo vas za brezdomce. V naselju je deset koč s po dvema spalnicama, dnevno sobo in kuhinjo, v katerih bo začasno namestitev dobilo 20 brezdomcev.

Montažne hiške so postavili v Grantonu s fantastičnim pogledom na reko Forth. V vasi so tudi skupni prostori, v katerih se bodo stanovalci lahko družili. Vsaka koča je pobarvana v svojo pastelno barvo in obdana s cvetjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Želeli smo razviti drugačen model namestitve za brezdomce, ki bo imela čudovito okolje in kjer bodo ljudje dobili podporo in se bodo razvijali," je dejal soustanovitelj Social Bite Josh Littlejohn.

Social Bite upravlja verigo prodajaln sendvičev na Škotskem, v katerih so zaposleni brezdomci. Njihove stranke so prikrajšane osebe, splošna javnost, občasno pa tudi slavni.

"Pred nekaj leti se je v naši skromni prodajalni sendvičev pojavil George Clooney, kar je bila tistega jutra glavna novica v svetovnih medijih," je povedal Littlejohn.

"Leto kasneje pa je v eni od naših restavracij kosil Leonardo Di Caprio. Nedavno smo imeli na obisku princa Harryja in Meghan Markle, kar resnično pomaga pri zbiranju sredstev in ohranjanju zagona," je dodal.

Decembra lani je osem tisoč ljudi preživelo mrzlo noč v enem od parkov v Edinburgu, kjer so zbirali denar za to dobrodelno organizacijo. Zabavali so jih glasbeniki Liam Gallagher, Amy MacDonald, Deacon Blue in Frightened Rabbit.