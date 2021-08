Sicilija je prva italijanska dežela, v kateri so po začetku poletja znova uvedli strožje ukrepe za zajezitev virusa. V tej deželi, ki je na epidemiološkem zemljevidu označena z rumeno barvo, je zaradi porasta okužb z novim koronavirusom znova obvezno nošenje zaščite za usta in nos na prostem. V restavracijah pa lahko znova za posamezno mizo sedijo zgolj štirje ljudje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pred začetkom novega šolskega leta, ki se v večini dežel začne okrog 15. septembra, ob tem več deželnih oblasti uvaja hitre teste za naključno testiranje učencev na novi koronavirus. Otroke bodo naključno testirali na dva tedna. V deželi Lacij je šolam na voljo 18.000 antigenskih testov.

Od srede bo moralo šolsko osebje, vključno z učitelji, predložiti covidno potrdilo, če bodo želeli vstopiti v šolo.

Dokazilo o tem, da so preboleli covid-19, da so proti tej bolezni cepljeni ali da so testirani na novi koronavirus, pa bodo morali Italijani od srede predložiti tudi za vstop na letalo, hitri vlak, avtobus in trajekt. Za sredo so nasprotniki cepljenja že napovedali proteste na železniških postajah.