Množica več sto ljudi se je v torek v Gazi udeležila shoda za mir in protestirala proti vladajočemu gibanju Hamas. Zborovanje na severu enklave je potekalo teden dni po obnovitvi izraelskih napadov in med večtedensko blokado dobav pomoči, zaradi katerih v Gazi vlada splošno pomanjkanje. Izrael je nato ponoči izvedel nove smrtonosne napade.

8.15 Na shodu za mir na severu Gaze pozivi proti Hamasu

Shoda v Bejt Lahiji se je sodeč po posnetkih na družbenih omrežjih udeležilo več sto ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protest je potekal pred Indonezijsko bolnišnico, ki so jo konec lanskega leta oblegale in uničile izraelske sile. Kot navaja palestinska tiskovna agencija Wafa, so demonstracije potekale tudi v Bejt Hanunu in Džabaliji, prav tako na severu.

Sever palestinske enklave je bil pred januarsko sklenitvijo dogovora o začasni prekinitvi ognja tarča najhujših napadov, zaradi izraelskih blokad pa na območju ni bilo dovolj humanitarne pomoči. Foto: Reuters

Izrael je v želji po spremembi določil dogovora o prekinitvi ognja v preteklih tednih obnovil blokado dobav pomoči, pretekli torek pa je z novim valom smrtonosnih napadov dokončno odstopil od premirja s Hamasom.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera so izraelske sile ponoči izvedle več novih napadov, v katerih so ubile najmanj 12 ljudi, večino na severu.

Torkove demonstracije naj bi bile največje v enklavi po začetku agresije, ki je terjala več kot 50 tisoč življenj. Foto: Reuters

Kot piše britanski časnik Guardian, so številni slogani spominjali na gibanje, ki se je oblikovalo leta 2019 v luči pomanjkanja in slabih gospodarskih razmer v enklavi.

Hamas je takratne proteste zatrl, za njih pa obtožil stranko Fatah, ki prek Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) vlada Zahodnemu bregu. Hamas Gazi vlada od leta 2007, ko je po propadu vlade narodne enotnosti iz enklave pregnal Fatah.

Gaza se odtlej sooča z izraelsko kopensko, zračno in pomorsko blokado, še pred trenutno vojno pa je Izrael na območju izvedel več obsežnih vojaških operacij.

Foto: Reuters