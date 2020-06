Na poljskih volitvah zmagal Duda, a bo potreben drugi krog

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah bi kandidat opozicijske liberalne stranke Državljanska platforma (PO), sedanji župan Varšave Rafal Trzaskowski, kljub precejšnjemu zaostanku v prvem krogu lahko morda v drugem krogu 12. julija premagal Dudo, ki ga podpira vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS).

Zmaga Dude bi zagotovila nemoteno vladanje do 2023

Kot je danes še sporočila državna volilna komisija, je bila udeležba v nedeljo 64,4-odstotna. Da bo visoka, je bilo pričakovati že glede na nedeljska poročila o gnečah na voliščih po vsej državi. Tretje mesto je v nedeljo pripadlo neodvisnemu kandidatu Rafalu Holownii s 13,9 odstotka glasov, medtem ko ostalih osem kandidatov ni preseglo desetih odstotkov podpore.

Tokratne volitve so pomemben preizkus za vladajočo stranko PiS, ki je na oblasti od leta 2015. Zmaga Dude bi jo še okrepila in ji zagotovila bolj ali manj nemoteno vladanje vsaj še do leta 2023, ko so predvidene naslednje parlamentarne volitve. Duda se je namreč v zadnjih letih izkazal za zvestega podpornika politike vladajoče stranke.

Duda še vedno velja za favorita

Duda je dolgo veljal za daleč največjega favorita volitev in še maja so mu ankete napovedovale gotovo zmago. A v zadnjem mesecu se je pojavil nov kandidat liberalne opozicije Trzaskowski in mu otežil - če ne celo pokvaril - načrte.

Bruseljski bilten EUobserver očitno ne računa na morebitno zmago Trzaskowskega v drugem krogu in v današnjem komentarju že napoveduje, da čaka Poljsko še vsaj tri leta popolnega nadzora s strani vse bolj neevropske stranke PiS. Dudo označuje kot "lojalnega PiS" in njegovo volilno kampanjo kot "homofobno" ter navaja Dudovo nedeljsko izjavo, da "bi moralo prvo mesto v politiki pripasti spoštovanju poljskih družin", poroča STA.