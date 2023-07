Na Poljskem zaradi načrtovanja samomorilskega napada aretirali 18-letnika

Po navedbah poljskega tožilstva je 18-letnik obtožen sodelovanja v organizirani kriminalni skupini z namenom izvedbe terorističnega kaznivega dejanja in načrtovanja izvedbe dejanja, ki bi ogrozilo življenje ali zdravje več ljudi. Grozi mu do deset let zapora.

Po navedbah poljskega tožilstva je 18-letnik obtožen sodelovanja v organizirani kriminalni skupini z namenom izvedbe terorističnega kaznivega dejanja in načrtovanja izvedbe dejanja, ki bi ogrozilo življenje ali zdravje več ljudi. Grozi mu do deset let zapora. Foto: Getty Images

Poljska protiobveščevalna agencija (ABW) je junija aretirala 18-letnika, ki naj bi načrtoval samomorilski teroristični napad na poslopje poljskih oblasti, je danes sporočila omenjena služba. Najstnik je bil med drugim v stiku z ljudmi, ki so trdili, da so predstavniki skrajne skupine Islamska država (IS), poroča poljska tiskovna agencija PAP.

"Osumljenec je vzdrževal stalne stike s posamezniki, ki so trdili, da so predstavniki teroristične organizacije, tako imenovane Islamske države. Deloval je usklajeno z njimi," so sporočili iz agencije in dodali, da je najstnik načrtoval napad na vladno poslopje z uporabo eksplozivnega pasu.

Po navedbah iz izjave se je osumljenec konec lanskega leta spreobrnil v islam, navdihnila pa ga je IS. Sledil naj bi tudi zgledom voditeljev terorističnih organizacij, kot so Osama bin Laden, Abu Bakr al Bagdadi in Anvar al Avlaki.

Najstnika so 16. junija aretirali v Vroclavu na jugozahodu Poljske. Po aretaciji so agenti ABW preiskali njegovo stanovanje in odkrili dokaze o načrtovanju napada. Zbiral naj bi informacije in polizdelke za izdelavo eksplozivnega pasu, ki ga je nameraval uporabiti v napadu.