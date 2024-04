Na Poljskem pridržali moška, osumljena napada na ruskega opozicijskega politika

Poljske oblasti so pridržale dva moška, osumljena napada na ruskega opozicijskega politika Leonida Volkova marca v Vilni, je danes sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. Dodal je, da so osumljenca za napad pridržali na Poljskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Volkova, tesnega zaveznika pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, so napadli 12. marca pred njegovim domom v litovski prestolnici. Napadalec se je nanj spravil s kladivom in solzivcem ter mu med drugim zlomil roko.

Nauseda v današnji izjavi za medije ni navedel identitete osumljencev za napad. Je pa dejal, da ju bodo poljske oblasti izročile Litvi. Dodal je, da se je poljskemu predsedniku Andrzeju Dudi zahvalil za sodelovanje Poljske v primeru.

Volkov: Delo litovske policije se je obrestovalo

Volkov je prijetje in pridržanje osumljenih za napad pozdravil na omrežju Telegram. "Podrobnosti še ne poznam, lahko pa rečem, da sem opazil energijo in vztrajnost, s katero je litovska policija delala na tej zadevi, in zelo sem vesel, da se je to delo obrestovalo," je še zapisal.

Triinštiridesetletni Volkov je ena vidnejših osebnosti ruske opozicije. Z več zavezniki Navalnega se je v izgnanstvo zatekel leta 2019, ko so ruske oblasti sprožile kazensko preiskavo organizacije Navalnega za boj proti korupciji. Leta 2021 so ga zaradi njegove vloge pri pozivanju k protestom proti Kremlju razglasili za iskano osebo.