Na pogrebu patriarha Irineja v Srbiji več tisoč ljudi #foto

V Srbiji so se danes poslovili od patriarha Srbske pravoslavne cerkve Irineja, ki je v petek umrl za posledicami bolezni covid-19. Na pogrebu se je zbralo več tisoč ljudi, pri čemer nekateri med njimi niso upoštevali ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Bogoslužje je potekalo v cerkvi svetega Save v Beogradu, tam so Irineja tudi pokopali.

Od Irineja se je danes med drugim z nagovorom v cerkvi poslovil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Poudaril je, da je bila ljubezen temelj patriarhove vere. Njegova Srbija pa je bila Srbija, ki jo je tudi sam ustvarjal, to je Srbija miru, Srbija, ki razume in zbira, je dejal, navaja STA.

Predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik pa je poudaril, da je imel Irinej moč, da je zbral Srbe ne glede na to, kje živijo. "Danes nas je zbral njegov odhod, doslej pa so nas zbirali njegovi prihodi," je dejal.

"Ne bojim se virusa. Vera je močnejša od vsega."

Verniki so lahko pogreb spremljali v cerkvi ali pa prek dveh velikih zaslonov pred njo. V cerkvi se niso smeli približati krsti s pokojnikom. Cerkvene oblasti so ljudi pozvale, naj spoštujejo ukrepe za zajezitev virusa, vendar pa nekateri tega niso upoštevali.

"Ne bojim se virusa," je dejal 32-letnik, ki se je udeležil pogreba. "Vera je močnejša od vsega," je povedal, pri čemer je imel zaščitno masko pod brado, poroča STA.

Foto: Reuters

Poljubljali steklo in prejemali obhajilo z isto žlico

Ukrepe so kršili že v soboto, ko so se lahko verniki od patriarha poslovili v stolnici svetega nadangela Mihaela. Številni so poljubljali pleksisteklo, s katerim je bilo prekrito patriarhovo truplo. Prejemali pa so tudi obhajilo z isto žlico, navaja STA.

Pogreb v Podgorici eno od žarišč okužb

Devetdesetletnika so v bolnišnico sprejeli 4. novembra, ko so mu tudi potrdili okužbo z novim koronavirusom. Pred tem se je v črnogorski prestolnici Podgorica udeležil pogreba metropolita Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori Amfilohija, tudi ta je umrl zaradi bolezni covid-19. Pogreb, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi, velja za eno od žarišč okužb z novim koronavirusom. Večina na pogrebu ni spoštovala zaščitnih ukrepov za preprečevanje okužb. Številni niso nosili zaščitnih mask. Nekateri so celo med pogrebnim mimohodom poljubljali Amfilohijevo truplo, poroča STA.

Foto: Reuters

Patriarh Irinej, ki se je zadnjič pojavil v javnosti prav na Amfilohijevem pogrebu, je v svojih javnih nastopih podpiral sedanje srbsko politično vodstvo, posebno predsednika. Bil je tudi glasen kritik protivladnih protestov proti Vučiću leta 2019 in nasprotnik samostojnosti Kosova. Pogosto je kritiziral skupnost LGBT v državi in nasprotoval paradi ponosa. Njegovega naslednika bodo predvidoma izvolili v treh mesecih.

Foto: Reuters