Na Novi Zelandiji množični zakoli zaradi bakterije

Novozelandske oblasti so danes odredile zakol 126.000 glav živine, s čimer želijo izkoreniniti bolezen mycoplasma bovis, ki povzroča vnetje vimen, pljučnico in artritis. V zadnjih desetih mesecih so ob tem zaklali že 26.000 glav živine.

Odločitev je bila sprejeta z namenom zaščite "temelja gospodarstva - kmetijskega sektorja", je povedala novozelandska premierka Jacinda Ardern. "To je težka odločitev. Nihče si ne želi množičnega zakola. Vendar pa je alternativa temu razširitev na živali po vsej državi," je poudarila.

''Za to smo se odločili, ke je bolezen še mogoče izkoreniniti''

Bolezen ne vpliva na mleko in meso za človeško uporabo. Številne države se tako odločijo, da bodo zgolj nadzorovale izbruh bolezni, in ne za zakol.

"Ocenjujemo, da smo se za to odločili, ko je bolezen še mogoče izkoreniniti. Na več kot 99 odstotkih kmetij je še ni in te želimo zaščititi," je povedala premierka.

Zakol, ki naj bi potekal dve leti in stal 886 milijonov novozelandskih dolarjev (oz. 613 milijonov evrov), zadeva zgolj majhen delež živine na Novi Zelandiji, kjer letno zakoljejo 4,2 milijona glav živine.

Zaradi bakterije so sledili množični zakoli

Mycoplasma bovis je bakterijska okužba, ki povzroča vnetje vimen, pljučnico in artritis. Doslej so jo zabeležili na približno 40 novozelandskih kmetijah, vendar pa bi jih lahko po navedbah oblasti zakol zajel 192. Prvič so jo zabeležili julija lani, od tedaj pa je moralo v zakol že 26.000 glav živine. Zdaj so odredili še zakol 126.000 glav.

Kako je bolezen prišla v državo, še preiskujejo. Med drugim je možno, da je prišla z uvoženim govedom ali drugimi živalmi, zdravili ali krmo.