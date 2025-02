Vrhunski paket za produktivnost po znižani ceni

Ne glede na to, ali analizirate finančne podatke ali ustvarjate predstavitev za stranke, vam lahko prava orodja močno olajšajo delo. Prav zato je paket aplikacij, ki jih ponuja Microsoft Office 2021 Professional Plus , postal eden najbolj uporabljenih na svetu – saj uporabnikom ponuja intuitiven vmesnik in orodja za produktivnost, ki poenostavijo naloge. Na Keysoffovi razprodaji programske opreme lahko zdaj dobite najbolj priljubljene Microsoft Office pakete in operacijske sisteme Windows po znižanih cenah!

Omejen čas si lahko zagotovite doživljenjsko (oziroma trajno) licenco za Microsoft Office Professional 2021 za samo 35,94 € (redna cena 299 €) s kodo BP62. Ko enkrat plačate enkratni znesek, boste za vedno zaključili z naročninami in ponavljajočimi se stroški!

Z Microsoft Office 2021 boste pridobili trajen dostop do naslednjih aplikacij: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access. Ustvarite osupljive predstavitve s PowerPointom in navdušite velike stranke v svojem podjetju ali uporabite Excel za analizo številk pri vodenju projektov. Ta ponudba vključuje tudi trajen dostop do brezplačne tehnične podpore, takojšen prenos in dostavo po nakupu. MS Office Professional 2016 je prav tako na voljo za samo 15,88 € za trajno uporabo, kar je odlična izbira za tiste, ki želijo prihraniti. Izkoristite to posebno ponudbo in si zagotovite vrhunski paket za produktivnost po nižji ceni!

62- odstotni popust na Microsoft Office(koda: BP62)

Ker se bo podpora za Microsoft Windows 10 zaključila oktobra 2025, je zdaj idealen čas za nadgradnjo na Windows 11 Pro. Doživljenjsko licenco za Windows 11 Professional lahko dobite že za 13,66 € (redna cena 199 €) s kodo "BP50" na Keysoff – neverjetna ponudba za najnaprednejši in najnovejši operacijski sistem. S to nadgradnjo boste pridobili nove funkcije za produktivnost in pomočnika z umetno inteligenco – Windows Copilot. Ta orodje deluje kot ChatGPT neposredno na vašem računalniku, saj omogoča odgovarjanje na vprašanja, generiranje slik, povzemanje spletnih strani, spreminjanje sistemskih nastavitev, pisanje spletne kode in še mnogo več. Ne zamudite te priložnosti za izboljšanje vašega računalnika – izkoristite popust in si zagotovite Windows 11 še danes!

50-odstotni popust za Windows OS(koda: BP50)

62-odstotni popust na Office in pakete (koda: BP62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows OS (koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)