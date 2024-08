Na nebu so zagledali sedem "sonc"

Nenavaden prizor je iz bolnišnice v mestu Čengdu v začetku tega meseca posnela gospa Wang, poroča New York Post. Na posnetku je videti sedem žarečih krogel, ki spominjajo na sonca.

Seven 'Suns' appear in China's Sichuan sky: viral video shows multiple suns In Chengdu skies, stunning phenomenon due to refraction and dispersion of light! pic.twitter.com/7oJtuCB9dD