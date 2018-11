Na Marsu bo pristalo prvo Nasino plovilo po šestih letih

Cilj misije je odkriti značilnosti, ki se skrivajo pod skorjo planeta. Za zdaj so se namreč raziskovalne misije osredotočile predvsem na površje Marsa, na primer na njegove kanjone, vulkane in zemljo.

Nasini znanstveniki so priznali, da so v zadnjih dneh pod stresom, saj je pristanek najbolj negotov del 993 milijonov dolarjev vrednega projekta.

Insight so na pot poslali maja, svojo okoli sedem mesecev dolgo potovanje pa bo glede na načrte sklenil okoli 21. ure po srednjeevropskem času. Pristanek, ki ga bodo lahko ljubitelji vesolja spremljali v živo, naj bi trajal sedem minut.

Več kot polovica poskusov neuspešnih

Osrednja naloga plovila bo nadzorovanje različnih potresov in tresljajev na planetu, da bi tako lahko podrobneje spoznali skrivnosti, ki so pod skorjo, in ugotovili več o nastanku Marsa.

Več kot polovica od 43 poskusov, da bi Mars dosegli z robotskimi plovili, je bila sicer neuspešnih, zato je nervoza znanstvenikov utemeljena. "Zavedamo se, da ne smemo jemati Marsa za samoumevnega. Mars je zahteven," je dejal eden od vodilnih pri Nasi Thomas Zurbuchen.

Pristal bo na dolgočasnem delu planeta

Insight bo pristal na peščenem delu planeta, ki ga znanstveniki opisujejo kot dolgočasnega, a je lokacija pomembna. Sonda na treh nogah bo namreč ostala tam, kjer bo pristala, z Zemlje pa je ni mogoče nadzorovati ali usmerjati, pristanek bo popolnoma avtomatiziran.

Zurbuchen je Insight označil za unikaten projekt, ker so na sondi nameščeni instrumenti, ki so jih priskrbele evropske vesoljske agencije. Med drugim so na njem različni seizmografski instrumenti, vrtalniki ter merilci temperature in vetra.

Skupaj bodo ti instrumenti preučevali geološke procese na rdečem planetu in skušali izrisati neke vrste tridimenzionalni zemljevid notranjosti planeta. Tako bodo lažje razumeli delovanje notranjosti Marsa in tudi njegovo površino. Z ugotovitvami bodo lažje razumeli še nastanek planeta, kar bi pripomoglo tudi k razumevanju nastanka Zemlje.