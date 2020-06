Na jugu Italije vre zaradi novih okužb med tujimi delavci

Italijanske oblasti so okrepile policijske in vojaške sile v kraju Mondragone na jugu države, kjer se krepijo napetosti, potem ko so se med tujimi sezonskimi delavci, ki večinoma brez ustreznih dokumentov delajo na tamkajšnjih posestvih in živijo v prenatrpanih stanovanjih, razširile okužbe z novim koronavirusom, piše STA.

Kot je v četrtek zvečer pojasnil predsednik italijanske dežele Kampanija Vincenzo De Luca, so v Mondragoneju, ki leži kakih 60 kilometrov severno od Neaplja, ta teden za okoli 700 ljudi v enem od stanovanjskih kompleksov odredili 15-dnevno karanteno. Pri 43 tamkajšnjih stanovalcih so namreč potrdili okužbo s covidom-19, vse ostale pa zdaj testirajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za kompleks petih stolpnic, v štirih živijo sezonski delavci iz Bolgarije, večinoma neprijavljeni, medtem ko so petega zasedli italijanski skvoterji, piše STA.

Že v četrtek so na območje poslali 50 pripadnikov vojakov, ki so pomagali zavarovati območje kompleksa, potem ko so izbruhnili spopadi med Bolgari, ki so se želeli vrniti na delo, da bi zaslužili prepotreben denar za hrano, in jeznimi lokalnimi prebivalci, ki tuje delavce krivijo za širjenje virusa. Danes so v Mondragone prispele tudi nove policijske okrepitve.

Kot pojasnjuje AFP, se je v Mondragoneju v četrtek na protestih zbralo več sto jeznih Bolgarov, ki so jih policisti sčasoma uspeli pregovoriti, da se vrnejo nazaj v stanovanja. A ko so lokalni prebivalci izvedeli, da so tuji delavci zapustili stanovanjski kompleks, so se zbrali pred kompleksom, metali kamenje in razbijali avtomobile, piše STA

Grozi zaprtje celotnega kraja

De Luca je sicer povedal, da so ljudem, ki živijo v bližini kompleksa, ponudili brezplačne teste na covid-19. Celoten obalni kraj pa bodo po njegovih besedah zaprli, če bodo zabeležili več kot sto novih okužb. Priznal je še, da se je nekaj okuženim ljudem uspelo izmuzniti skozi ograjo in pobegniti neznano kam, a obenem vztrajal, da bodo od zdaj naprej kompleks strogo nadzirali 24 ur na dan.

V dnevniku La Repubblica medtem danes poudarjajo, da so bolgarski delavci na jugu Italije žrtve grozljivega izkoriščanja ter da bi italijanski delavci v enakih razmerah ravnali podobno. Besni lokalci po pisanju časnika očitno pozabljajo, da bi brez tujih delavcev njihove farme - na območju v prvi vrsti izdelujejo mocarelo - obstale, njihovi "bivoli pa bi utonili v dreku in zanemarjenosti".

Po poročanju italijanskih medijev so sicer po vsej državi ta teden zabeležili že več kot deset novih skupkov okužb s koronavirusom, med drugim v dveh domovih za ostarele in verskem inštitutu v Rimu, spominja AFP, še piše STA.