Na Japonskem število žrtev potresa naraslo na sto

Na Japonskem, ki jo je na prvi dan novega leta prizadel silovit potres z magnitudo 7,6, se je število žrtev povzpelo na sto, po zadnjih podatkih pa še vedno pogrešajo 211 ljudi, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti.

Po potresu, ki je v ponedeljek prizadel zahodno obalo Japonske, je v najbolj prizadeti prefekturi Ishikawa okoli 23 tisoč gospodinjstev brez elektrike, več kot 66 tisoč pa brez tekoče vode. Izpadi elektrike so prizadeli tudi bolnišnice in ustanove za oskrbo starejših in invalidov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iskanje preživelih se nadaljuje že šesti dan

Iskanje preživelih izpod ruševin se nadaljuje šesti dan. Več kot 30 tisoč evakuiranih ljudi čaka na pomoč, dostava katere je zaradi uničenih cest močno otežena.

Po podatkih lokalnih oblasti je več kot 30 tisoč ljudi še vedno nameščenih v zasilnih bivališčih. Od ponedeljkovega silovitega potresa je območje ob Japonskem morju streslo več kot 150 popotresnih sunkov.