Na hrvaško-bosanski meji ustreljen migrant

Policija v Bihaću je danes potrdila umor migranta, ki je poskušal nezakonito prestopiti mejo s Hrvaško, z lovskim strelnim orožjem. Skupina migrantov je ranjenca prinesla do železniške proge v Kulen Vakufu, a je ta kljub pomoči zaradi posledic poškodb umrl.

Portal klix.ba poroča, da preiskovalci še raziskujejo, ali se je umor zgodil v Bosni in Hercegovini ali na Hrvaškem. Tiskovni predstavnik bihaške policije Ale Šiljdedić je za portal razložil, da je policijo o vsem obvestil domačin, ki je opazil skupino migrantov.

''Smrtne rane je povzročilo ognjeno orožje v predel hrbta, najverjetneje je bilo sproženo lovsko orožje,'' je dodal Šiljdedić, poleg tega pa je še poudaril, da so migranti nezakonito želeli prečkati mejo s Hrvaško.

Po podatkih policije BiH je v migrantskih centrih na območju Bihaća in Velike Kladuše najmanj štiri tisoč ljudi. Vsak dan na to območje na zahodu BiH pride še približno 100 migrantov, ki nameravajo nadaljevati svojo pot proti Hrvaški in naprej proti državam zahodne Evrope, poroča STA.