Na Hrvaškem znova prek 300 novih okužb

Hrvaška je v zadnjih 24 urah opravila 3.415 testov in potrdila 312 novih okužb. Tako trenutno poročajo o 2.654 aktivnih primerih okužbe z novim koronavirusom. Zaradi bolezni covid-19 so umrle tri osebe. V samoizolaciji je trenutno 9.148 ljudi, še poroča hrvaški inštitut za javno zdravje.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom, pa do danes se je skupno okužilo 9.861 oseb. 7.024 jih je virus prebolelo in se pozdravilo, 183 pa jih je zaradi bolezni covid-19 umrlo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je sicer sprejel tri dodatne ukrepe, in sicer za Varaždinsko, Virovitiško-podravsko in Šibeniško-kninsko županijo. Med drugim so izdali omejitev števila ljudi na poročnih slavjih – po novem se lahko na njih zbira le do 100 ali 50 ljudi (odvisno od županije), odlok gre v veljavo z 31. avgustom.