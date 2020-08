Sveži podatki: včeraj pri nas 37 okužb s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v petek ob 1328 opravljenih testiranjih potrdili 37 novih okužb z novim koronavirusom, kar je pet manj kot dan prej. Za boleznijo covid-19 tudi včeraj ni umrl noben bolnik. Na zdravljenju v bolnišnici je 23 bolnikov, dva se zdravita na intenzivni negi.

V Sloveniji je trenutno 433 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Do zdaj so okužbo pri nas potrdili pri 2.834 ljudeh, skupno število umrlih za boleznijo covid-19 pa ostaja 133, kažejo podatki spletne strani covid-19.sledilnik.org. Po njihovih podatkih je bilo največ novih primerov v občini Ljubljana, kjer so jih zabeležili devet.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 28. 8. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 1328

- Št. pozitivnih: 37

- Št. hospitaliziranih: 23

- Št. oseb na intenzivni negi: 2

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 1

Število umrlih: 0

Več lokalnih okužb in manj uvoženih primerov

Potem ko smo imeli v Sloveniji prejšnji teden kar dvakrat precejšen skok števila okuženih – v sredo, 19. avgusta, in v petek, 21. avgusta, smo zabeležili oba dneva po 43 novih primerov –, se je stanje začelo malce umirjati.

Potem je številka znova poskočila v tem tednu v torek, ko smo imeli 36 novih primerov, in pa v četrtek, ko so ob 1.338 opravljenih testiranjih potrdili 42 novih okužb z novim koronavirusom.

Epidemiologinja Marta Grgič Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je ob tem dejala, da so v zadnjih dneh zabeležili več lokalnih prenosov in manj uvoženih primerov novih okužb.

V bolnišnici se zaradi covida-19 trenutno zdravi 23 ljudi, dva bolnika sta na intenzivni negi. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Šola pred vrati, ravnatelji pripravljajo še zadnje stvari za varno izvajanje pouka

Ravnatelji in učitelji imajo medtem polne roke dela s še zadnjimi pripravami na začetek novega šolskega leta, ki bo zaradi še vedno prisotne nevarnosti širjenja novega koronavirusa drugačno kot katero koli drugo šolsko leto doslej. Spodbudno je, da se od štirih predvidenih modelov zdaj uresničuje model B, ki predvideva vrnitev vseh učencev v šolo, a ob kar najbolj doslednem upoštevanju epidemioloških ukrepov, je za Siol.net povedal predsednik združenja ravnateljic in ravnateljev Gregor Pečan.

"Ta trenutek v Sloveniji ni zelo veliko mirnih ravnateljev. Vsi na svojih šolah pospešeno pripravljamo načine, kako se bomo čim bolj približali tem priporočilom. Po drugi strani pa nas vendarle nekoliko pomirja dejstvo, da bomo šolsko leto začeli in tudi izpeljali pod takšnimi ali drugačnimi pogoji. Tako da v teh dneh zelo zelo veliko delamo, se pripravljamo, urejamo, prilagajamo, ampak vemo, da bomo šolsko leto izvedli. Predvsem pa smo zadovoljni, da se v šolo vračajo vsi učenci," je med drugim povedal."

Daljši pogovor z njim o tem, kako so zadovoljni s priporočili, ki se jim morajo držati, in ali so sploh izvedljiva v praksi, pa si na našem portalu preberite jutri.