Na Hrvaškem več ur iskali 70-letnega Slovenca

Policija je okoli 2.40 ponoči prejela klic Slovenca, ki je po mobilnem telefonu sporočil, da je na njemu neznanem območju zapeljal s ceste ter da ne more iz vozila zaradi nevarnosti, da bi se to prevrnilo, poročajo hrvaški mediji.

Na teren je odšlo več policistov, iskanje pa jim je otežilo to, da je Slovenec medtem izključil svoj mobilni telefon oziroma se mu je izpraznila baterija mobilnega telefona.

Kljub temu so ga okoli 8.40 našli blizu mesta Svedruža v občini Petrovsko. Policisti so Slovenca izvlekli iz avtomobila, nato pa so ga prevzeli reševalci in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico Bračak.