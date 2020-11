Na Hrvaškem več kot dva tisoč novih okužb

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 8944 testih potrdili 2323 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 47 bolnikov s covid-19, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite v Zagrebu. Današnje številke na novo okuženih so višje, kot so bile prejšnji torek, ko je štab poročal o 1945 novih okužbah ob opravljenih 7262 testih.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah znova največ na novo okuženih potrdili na območju Zagreba, kjer so našteli 587 novih primerov. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 172 novih okužb. Iz Istrske županije so poročali o 79 novih primerih. Na Hrvaškem je trenutno 19.161 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 2093 bolnikov s covid-19, na medicinskih ventilatorjih je 244 ljudi.

Od 25. februarja, ko so potrdili prvi primer, so v državi potrdili več kot 108.000 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covid-19 je do zdaj umrlo 1445 oseb. Okrevalo je več kot 87.400 ljudi. V samoizolaciji je skoraj 40.800 ljudi. Opravili so več kot 692.000 testov, so še sporočili iz nacionalnega štaba civilne zaščite, piše STA.