Na Hrvaškem: ubil taščo, večkrat zabodel ženo in si pred očmi policistov vzel življenje

Na Hrvaškem so v soboto v naselju Radnička blizu Bjelovarja v družinski hiši našli dve mrtvi in eno huje poškodovano osebo, ki je v bjelovarski bolnišnici. Moški je najprej ubil taščo, svojo ženo večkrat zabodel v vrat, nato pa si pred očmi policistov sam vzel življenje. Zakonca naj bi bila pred ločitvenim postopkom.

"Na območju mesta Bjelovar so v družinski hiši našli dve mrtvi dve osebi, ena pa je bila huje poškodovana in so jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Bjelovar. Sledila bo preiskava," so kmalu po dogodku sporočili iz policije.

Po poročanju hrvaških medijev je moški ubil svojo taščo, svojo ženo pa z nožem večkrat zabodel v vrat. Ženo so hudo poškodovano z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, moški pa naj bi poklical policijo in se nato pred očmi policistov, ki so prišli na kraj zločina, ubil.

Preiskava dogodka je trajala do poznih večernih ur, preiskovalni sodnik je odredil obdukcijo trupel. Zakonca naj bi bila po poročanju RTL pred ločitvenim postopkom.

Sosedje v šoku: Bili so mirna družina

"Vsi smo v šoku, bili so mirna in delavna družina. Kolikor nam je znano, hiša ni bila njegova. Živel je s taščo in ženo, sin pa se je odselil. Menda je bil v Zagrebu zaposlen kot varnostnik," je povedal bližnji sosed.

Drugi sosed je dejal, da družino pozna več kot trideset let. "Živela sta normalno, ranjena Renata je bila zaposlena na gospodarskem sodišču, Smiljan pa je delal kot varnostnik, prej je bil gasilec. Nikoli nisem slišal, da bi se prepirala. Slišal nisem ničesar. Šele ob prihodu policistov in reševalnih vozil s sirenami sem ugotovil, da se je nekaj zgodilo."