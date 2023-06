Starejšo gospo v spalnici obiskala lisica #foto

Ob prihodu na kraj intervencije so gasilci v spalnici našli lisico, jo ujeli in izpustili nazaj v naravo.

Gasilci enote v Petrinji so se hitro odzvali na klic. Kot so dejali, so zvečer dobili obvestilo, da je v hišo vstopil šakal.

Lisico so ujeli in izpustili nazaj v naravo

"Gospa je zaprla vrata in se boji vstopiti v hišo," so ob klicu povedali stanovalci. Ob prihodu na kraj intervencije so nato gasilci v spalnici našli lisico, jo ujeli in izpustili nazaj v naravo.

Naselje Hrastovica južno od Petrinje sicer leži ob gozdnatem predelu, polnem divjadi, zato prisotnost lisice ni presenetljiva, še piše N1.