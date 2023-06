Na avtocesti pri Šibeniku je umrl 24-letni Slovenec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šibeniška policija je sporočila, da je v prometni nesreči na avtocesti blizu Šibenika v nedeljo zvečer okoli 21.30 umrl 24-letni državljan Slovenije. Na ravnem in neosvetljenem delu ceste ga je z osebnim avtomobilom šibeniške registracije povozil 41-letnik. Zaradi poškodb je na kraju umrl, poroča portal 24sata.hr.

Policisti pravijo, da je mladenič po cesti hodil brez odsevnega jopiča ali kakršnegakoli vira svetlobe.

Ogled sta opravila namestnik županijske državne tožilke v Šibeniku in izvedenec prometne stroke, promet pa je bil urejen in delno prekinjen med 22.00 in 1.30.

Voznik osebnega avtomobila bo ob kazenski ovadbi pristojnemu državnemu odvetniku predan pripornemu nadzorniku šibeniško-kninske policijske uprave.